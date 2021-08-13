Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 3-3'lük maçın rövanşı deplasmanda Molde'yi penaltılarla elediği maçı Alexander Sörloth da izledi. Maçı yakından takip eden Sörloth, eski takımını tur için tebrik etti.
Sörloth, bu kutlamayı Norveçli vatandaşı Trondsen üstünden yaptı. Trondsen'i etiketleyen Sörloth, eski takımını kutladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un Fenerbahçe'ye gideceği iddiaların sonra şu açıklamayı yapmıştı: Türkiye'ye gelecekse tercihi Trabzonspor'dan yana olacaktır. Leipzig şimdilik bırakmak istemiyor.
Son Dakika › Spor › Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı - Son Dakika Spor