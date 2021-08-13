Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı

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Sörloth, bu kutlamayı Norveçli vatandaşı Trondsen üstünden yaptı. Trondsen'i etiketleyen Sörloth, eski takımını kutladı.

Trabzonspor 'un UEFA Konferans Ligi'nde 3-3'lük maçın rövanşı deplasmanda Molde'yi penaltılarla elediği maçı Alexander Sörloth da izledi. Maçı yakından takip eden Sörloth, eski takımını tur için tebrik etti.

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