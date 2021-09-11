Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur

Sarı-Lacivertliler'in Bursaspor'dan transferi 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak, FB TV'ye özel açıklamalar yaptı.

İşte Burak'ın açıklamalarından satır başları:

Aslında duygularımı anlatmak biraz zor. Biraz heyecanlıyım. Mutluyum ve çok huzurluyum. Açıkçası sezona böyle başlamamızı ben bekliyordum. Oyuncu kalitesi olarak üst düzey bir takımız. Devamı da gelecek. Ben buna inanıyorum. İnşallah namağlup hep birlikte yolumuza devam ederiz.

"HOCAMIZLA ARAMDA GÜZEL DİYALOG VAR"

Hocamız hep güler yüzlü. Sağ olsun hep yardımcı olmaya çalışıyor. Eksiklerimi söylüyor. Aramız güzel. Antrenmanlarda yapmam gerekeni söylüyor. Hatam olduğunda devam etmemi, hatamın üzerine gitmemi söylüyor. Doğru yaptığımda tebrik ediyor. (Teknik direktörle bu diyaloğu kurmak) Çok önemli, bence en önemli şey. Hocayla aranızdaki bağ çok önemli. Genel anlamda da böyle diyalog var.

"SABAH GELİRKEN ÇOK MUTLUYUM"

Aslında daha bir şey yapmadım. Uzun zamandır yapmayı bekliyorum. Güzel olacağını umuyorum. Zaten sahaya çıktığımda huzurlu oluyorum. Sabah gelirken çok mutlu oluyorum. Fenerbahçe'nin de bu konuda ayrı bir parantezi var ama futbola bakış açım o. Ben buraya keyifli, mutlu gelmek istiyorum. Zaten Fenerbahçe Kulübü'ne moralin bozuk gelme ihtimalin yok. Güzel gidiyor.

"BİZ FENERBAHÇEYİZ"

Kimle oynarsak oynayalım, biz de Fenerbahçeyiz. Onlar da sonuç olarak Fenerbahçe ile oynayacaklarını biliyorlar. Onlar da buraya gelecek, biz de oraya gideceğiz. Hiç problem yok. Onlar da bizden korkuyorlardır, biz zaten korkmuyoruz da. O anlamda söyledim. Problem olacağını sanmıyorum, gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Zor rakipler ama biz de onlara göre zor rakibiz. Bir problem yok. Ben birinci olacağımıza inanıyorum. Zor ama imkansız değil bence, yapabiliriz. Onlar için de biz zoruz.

"BENİM HEDEFLERİM BİTMEZ"

Benim hedeflerim kafamda bitmeyen hedefler. Fenerbahçe'ye geldim, Türkiye'nin en büyük takımı ama bunun da üstü olabilir. Mesela Avrupa, A Milli Takım… bitmez yani. Fenerbahçe'de şampiyon olmak, bu yılki hedefim bu! Bundan sonraki yıllardaki hedefim bu yani. Önce Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak. Tabii hepsinin de ötesinde statta maça çıkmak. Şu an en büyük hedefim bu.

"KADIKÖY BAŞKA BİR ŞEY"

Yanlış hatırlamıyorsam Başkanımızın geldiği sezon, o sezonun ilk maçıydı. Ben o gün Bursaspor ile kadrodaydım. O gün bu kulübün nasıl bir Cumhuriyet olduğunu hissettim. O taraftarlar… O stada girdiğim anda enteresan bir şey oldu, durdum ve etrafıma ne oluyor diye bir baktım. 'Neredeyim ben' dedim, şaşırdım yani. Fenerbahçe formasıyla çıkmak çok başka bir şey olacaktır. Buna kesin eminim.

"ŞARKI SÖYLEMEYİ SEVERİM"

Evet, şarkı söylemeyi seviyorum ama şu an yeri değil (Gülerek). Dublaj yeteneğime gelince de şu an yapmayayım, sesim kaldırmıyor. Belki daha sonra."