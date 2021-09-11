Üye Girişi
Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur - Son Dakika

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur

11.09.2021 10:51

Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuk oldu ve merak edilen sorulara cevap verdi. Burak, "Burada olduğum için ailem ve ben çok mutluyuz. Pereira hocamız güler yüzlü, hep yardımcı olmaya çalışıyor. Avrupa'daki rakipler F.Bahçe ile oynayacağını biliyor. Onlar da bizden korkuyorlardır. Biz zaten korkmuyoruz da. O anlamda demedim. Onlara göre daha zor rakibiz" sözlerini söyledi.

Sarı-Lacivertliler'in Bursaspor'dan transferi 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak, FB TV'ye özel açıklamalar yaptı.

İşte Burak'ın açıklamalarından satır başları:

Aslında duygularımı anlatmak biraz zor. Biraz heyecanlıyım. Mutluyum ve çok huzurluyum. Açıkçası sezona böyle başlamamızı ben bekliyordum. Oyuncu kalitesi olarak üst düzey bir takımız. Devamı da gelecek. Ben buna inanıyorum. İnşallah namağlup hep birlikte yolumuza devam ederiz.

"HOCAMIZLA ARAMDA GÜZEL DİYALOG VAR"

Hocamız hep güler yüzlü. Sağ olsun hep yardımcı olmaya çalışıyor. Eksiklerimi söylüyor. Aramız güzel. Antrenmanlarda yapmam gerekeni söylüyor. Hatam olduğunda devam etmemi, hatamın üzerine gitmemi söylüyor. Doğru yaptığımda tebrik ediyor. (Teknik direktörle bu diyaloğu kurmak) Çok önemli, bence en önemli şey. Hocayla aranızdaki bağ çok önemli. Genel anlamda da böyle diyalog var.

Burak Kapacak: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur

"SABAH GELİRKEN ÇOK MUTLUYUM"

Aslında daha bir şey yapmadım. Uzun zamandır yapmayı bekliyorum. Güzel olacağını umuyorum. Zaten sahaya çıktığımda huzurlu oluyorum. Sabah gelirken çok mutlu oluyorum. Fenerbahçe'nin de bu konuda ayrı bir parantezi var ama futbola bakış açım o. Ben buraya keyifli, mutlu gelmek istiyorum. Zaten Fenerbahçe Kulübü'ne moralin bozuk gelme ihtimalin yok. Güzel gidiyor.

"BİZ FENERBAHÇEYİZ"

Kimle oynarsak oynayalım, biz de Fenerbahçeyiz. Onlar da sonuç olarak Fenerbahçe ile oynayacaklarını biliyorlar. Onlar da buraya gelecek, biz de oraya gideceğiz. Hiç problem yok. Onlar da bizden korkuyorlardır, biz zaten korkmuyoruz da. O anlamda söyledim. Problem olacağını sanmıyorum, gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Zor rakipler ama biz de onlara göre zor rakibiz. Bir problem yok. Ben birinci olacağımıza inanıyorum. Zor ama imkansız değil bence, yapabiliriz. Onlar için de biz zoruz.

Burak Kapacak: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur

"BENİM HEDEFLERİM BİTMEZ"

Benim hedeflerim kafamda bitmeyen hedefler. Fenerbahçe'ye geldim, Türkiye'nin en büyük takımı ama bunun da üstü olabilir. Mesela Avrupa, A Milli Takım… bitmez yani. Fenerbahçe'de şampiyon olmak, bu yılki hedefim bu! Bundan sonraki yıllardaki hedefim bu yani. Önce Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak. Tabii hepsinin de ötesinde statta maça çıkmak. Şu an en büyük hedefim bu.

"KADIKÖY BAŞKA BİR ŞEY"

Yanlış hatırlamıyorsam Başkanımızın geldiği sezon, o sezonun ilk maçıydı. Ben o gün Bursaspor ile kadrodaydım. O gün bu kulübün nasıl bir Cumhuriyet olduğunu hissettim. O taraftarlar… O stada girdiğim anda enteresan bir şey oldu, durdum ve etrafıma ne oluyor diye bir baktım. 'Neredeyim ben' dedim, şaşırdım yani. Fenerbahçe formasıyla çıkmak çok başka bir şey olacaktır. Buna kesin eminim.

"ŞARKI SÖYLEMEYİ SEVERİM"

Evet, şarkı söylemeyi seviyorum ama şu an yeri değil (Gülerek). Dublaj yeteneğime gelince de şu an yapmayayım, sesim kaldırmıyor. Belki daha sonra."

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur

Burak Kapacak, Fenerbahçe, Bursaspor, Şarkı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Dilaver Ceylan: Yolun açık olsun genç kardeşim başka İstanbul yok dikkat et kendine İstanbul yatmasın seni başarilar Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın 11:59 Sergen Yalçın'ın "Sen kimsin Bloomberg?" diye hedef aldığı Uilenberg'den cevap: Yanlış anlaşıldım Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok 11:46 Kevin-Prince Boateng, kardeşi Jerome Boateng'i reddetti: Kadına şiddet uygulayan biriyle işim yok Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü 11:27 Yaya geçidinde araba çarptı, biraz önce sağlıklı çıktığı hastaneye yaralı olarak geri götürüldü
Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi 11:20 Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti 10:53 Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi 10:51 Erbakan Malkoç, girişimciler için başarının sırrını üç maddede özetledi
Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar 10:47 Yün yorgana talep çok, yapan yok! Aylar sonrasına sipariş alıyorlar Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti 09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:29 Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap
11:22 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü
11:21 Ali Akman fırtına gibi esti! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı
11:20 Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi
11:00 Bebeğinin su dolu temizlik kovasına koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti
10:52 Eski nişanlısını rahatsız edince, kuzenler duruma müdahale etti! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
10:51 Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur
10:49 Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti
10:28 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı
10:10 Trump'tan ABD Başkanı Joe Biden'a ilginç boks göndermesi: Birkaç saniyede yere sererim
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı         
12:10
MEB, MEB, "Kadıköy Anadolu Lisesi'ne düşük puanla öğrenci nakledildi" iddiası sonrasında soruşturma başlattı         
11:49
Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı         
11:28
28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü         
11:23
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" dedi, gerçek bambaşka çıktı         
10:54
Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı         
10:53
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı         
10:29
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
00:38
Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
00:07
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı         
22:55
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 12:22:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement