Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi konuştu! Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına renklerine bağladığı Alman futbolcu Max Meyer, Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibe geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Max Meyer, "İlk izlenimlerim çok iyi. Büyük ve organize kulüpteyim. Tesis de sahalar da çok iyi. Fenerbahçe formasıyla oynamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"İYİ DURUMDAYIM"

Max Meyer, sezon öncesi kampı yapmamış olsa da bireysel antrenmanlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Takım arkadaşlarımı tanımak, idman yapmak durumundayım. Fiziksel olarak iyi durumda olduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"SEVDİĞİM İDMAN TÜRÜ"

Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettiğini ve her şeyiyle sahada yer alacağını kaydeden Meyer, "Takımın iyi olduğunu söyleyebilirim, teknik direktörümüz iyi, idmanlar sert ve yoğun geçiyor. Sevmiş olduğum idman şekli bu. Burada başarılı olmak istiyorum. Kulübün bir şampiyonluk hedefi var ve ben de elimden geleni yapmak istiyorum. Maçlarda topa sahip oluyoruz, bu beni besleyecek bir durum. Umarım bu yıl bizim için başarılı bir sezon olur" dedi.

Sarı-lacivertli takıma odaklandığını dile getiren Alman futbolcu, "Şu an itibarıyla başka bir şey düşünmüyorum. İşimi yapmam gerekiyor. Forma için elimden gelen mücadeleyi göstermeliyim. 6 numaralı forma boştu, 7 giyiyordum 7 dolu olduğu için favori numaralarımdan 6'yı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

"HASAN ALİ ANLATTI"

Max Meyer, Süper Lig'i takip etme fırsatı olduğunu ve Almanya'da Türk ve Fenerbahçeli arkadaşları olduğunu dile getirerek şunları konuştu:

" Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları çetin geçiyor. Dolayısıyla ligi biliyorum. Zor bir lig. Agresif bir lig burası. İyi bir takıma ve geniş bir kadroya sahibiz. Rekabetle kalite artacaktır. Hasan Ali ile görüşmüştük. Burası için çok büyük bir kulüp olduğunu, ambiyansın, taraftarın büyük olduğunu söylemişti. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

"BURADAKİ DERBİLER ÇOK ÖNEMLİ"

Max Meyer, oynamaktan rahat olduğu pozisyonlar ve derbiler hakkında ise şunları kaydetti:

"Benim en rahat olduğum pozisyon ortada oynamak. 8 numarada oynamak benim için daha iyi ama 6 numarada da kendimi iyi hissediyorum. Schalke'de 10 numara oynamıştım ama son 2 yılda biraz daha geride oynamaya başlamıştım. Büyük bir derbi Galatasaray derbisi. Schalke, Borussia derbileri Almanya'da önemli. Buradaki derbiler de çok önemli. Sabırsızlıkla bu maçları oynamayı bekliyorum. İnanılmaz bir taraftar grubumuz var. Futbol için yanıyorlar ve inanılmazlar."