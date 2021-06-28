Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe'de yedek kulübesine mahkum olan Harun Tekin'in yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi biten deneyimli kaleci, Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA KISA SÜRE İÇİNDE YAPILACAK

Vole'nin haberine göre; Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Harun Tekin, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. İstanbul temsilcisinin transferi kısa süre için resmen açıklaması bekleniyor. 2,75 milyon euroya Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Harun geçtiğimiz sezon 8 maçta forma giydi, kalesinde 9 gol gördü.