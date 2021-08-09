Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı

Fenerbahçe, transferde bastı gaza gidiyor. Stopere Güney Koreli Min-Jae Kim'i getiren Kanarya, sol beke de Sead Kolasinac'ı monte edecek. A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Boşnak futbolcu ile prensipte anlaşmaya varıldı. Oyuncunun Arsenal ile bir yıl daha mukavelesi var. İngiliz ekibiyle fesih şartları görüşülüyor.

JOKER SAVUNMACI

Kolasinac, stoperde, sol bekte ve sol açıkta oynayabiliyor. Mesut Özil'le de takım arkadaşlığı yaptı. Bu transferde Mesut'un da payı olduğu belirtildi.