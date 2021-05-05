Sarı-Lacivertliler Burak Yılmaz iddialarını yalandı: ''Gerçeklerle ilgisi olamayan iddialara itibar etmeyin'' - Son Dakika

Sarı-Lacivertliler Burak Yılmaz iddialarını yalandı: ''Gerçeklerle ilgisi olamayan iddialara itibar etmeyin''

05.05.2021 11:41

Fransa'da şampiyonluk yolunda Lille'i sırtlayan Burak Yılmaz'ın Sarı-Lacivertliler ile anlaştığı yönündeki haberlere yalanlama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'la anlaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

"Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, 'kesin bilgiler' olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir. İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır 'kulüpten bilgi alıyorum' yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz."

Sarı-Lacivertliler Burak Yılmaz iddialarını yalandı: ''Gerçeklerle ilgisi olamayan iddialara itibar etmeyin''

Burak Yılmaz, Fenerbahçe, Milli, Lille, Spor, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Spor Sarı-Lacivertliler Burak Yılmaz iddialarını yalandı: ''Gerçeklerle ilgisi olamayan iddialara itibar etmeyin'' - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Zikrullah Taşçı: Kesin bilgilerin altını bu kadar çizmeleri burağın seneye fenerbahçede olduğunu gösterir Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır

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