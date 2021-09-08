Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi

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Sabah'ın aktardığı habere göre; Mesut Özil'e, Amerikan MLS takımları yakından ilgi gösteriyor. Son günlerde Mesut'un mutsuz olduğuna dair söylentiler var. İspanyol AS Gazetesi, Mesut'un MLS takımlarına gidebileceğini iddia etti.

"MESUT BURADA KALIYOR"

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt geçtiğimiz günlerde, "Mesut Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu. 3 yıl daha kontratı var ve burada kalacak" açıklamasını yapmıştı.