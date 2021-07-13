Sarı-Lacivertliler'den çılgın teklif! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya talip oldular

Sol kanat forveti için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ilk isim Slavia Prag'da forma giyen Abdallah Sima oldu. Efotbal.cz'nin iddiasına göre yapılan ilk görüşmede Çekya ekibi 11 milyon euro istedi.

GERİ ADIM

Fenerbahçe, bu cevaptan sonra düşünmek için geri çekildi. Futbolseverler, her iki kanatta ve forvette oynayabilen Sima'yı geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösteriyor. Fenerbahçe'nin Sima için şartlarını zorlama ihtimali de var.

"DEV YATIRIM"

Sima, 2020 yılında S.Prag'a 115 bin euro bedelle transfer olmuştu Taborsko takımından. O dönem Çekya basınında altyapıdaki bir futbolcu için ödenen bu bedelin fazla olduğuna dair yorumlar yapılmıştı. Ancak Prag yöneticileri Sima'nın kısa sürede bu paradan çok daha fazlasını kazanacağını düşüncesindeydi. Sarı-Lacivertliler de S.Prag gibi Sima'ya yatırım yaparsa, meyvesini çok iyi şekilde toplayabilir.