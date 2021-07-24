Sarı-Lacivertliler, golcü futbolcu Dario Benedetto için Marsilya ile görüşmelere başladı

İtalyan Nicolo Schira'nın haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın golcüsü Dario Benedetto, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Oyuncunun bu durumu sonrasında devreye giren ekipler ise Türkiye'den Fenerbahçe ve Brezilya'dan Sao Paulo oldu. Fenerbahçe'nin Marsilya'ya teklif ilettiği belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in bonuslarla birlikte 5 milyon euroya yakın bir önerisi olduğu aktarıldı.

31 yaşındaki Arjantinli golcü, 2019'da 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Boca Juniors'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. İlk sezonu olan 2019-20'de Ligue 1'de çıktığı 26 maçta 11 gol atarken geçtiğimiz sezon ise 32 lig maçında 5 gol, 3 asistlik skor katkısı yapabilmişti.

Hazırlık döneminde attığı 3 golle Marsilya'nın dikkat çeken isimlerinden biri konumunda olsa da Benedetto'nun takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade ediliyor.