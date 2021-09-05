Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı

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Fenerbahçe'nin yeni yengesi Vesa Vllsalaiu, Sarı-Lacivert'e çok çabuk alıştı.

Genç ve potansiyelli oyuncu Berisha, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanarak taraftarı sevince boğarken, kız arkadaşı da 'forma' ile sevgileri topladı.

"40 YILLIK FENERLİ GİBİSİN"

Vesa, Sarı-Lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşınca profil fotoğrafına çubuklu ile verdiği pozu ekledi.

Vesa'nın profiline bırakılan "Yengem 40 yıllık Fenerbahçeli gibisin" yorumu büyük etkileşim aldı.