Fenerbahçe'nin yeni yengesi Vesa Vllsalaiu, Sarı-Lacivert'e çok çabuk alıştı.
Genç ve potansiyelli oyuncu Berisha, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanarak taraftarı sevince boğarken, kız arkadaşı da 'forma' ile sevgileri topladı.
Vesa, Sarı-Lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşınca profil fotoğrafına çubuklu ile verdiği pozu ekledi.
Vesa'nın profiline bırakılan "Yengem 40 yıllık Fenerbahçeli gibisin" yorumu büyük etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı - Son Dakika Spor