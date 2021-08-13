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Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor - Son Dakika

Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor

13.08.2021 10:23

Fenerbahçeliler, lige pazar günü Adana Demirspor deplasmanı ile başlıyor. Ancak maça kısa bir süre kala Pelkas ve Valencia'nın sakatlanması, stoper Kim Min Jae'nin resmi işlemlerinin bitmemesi ve kanat beklerin olmaması Pereira'nın canını sıkan detaylar. Etkili transferler yapan Adana Demir karşısında eksik F.Bahçe'nin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Sarı-Lacivertliler'in gol yollarındaki en etkili silahları Pelkas ve Valencia sakatlandı. Omzu çıkan Pelkas'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Valencia'nın da tedbir amaçlı olarak bu karşılaşmada forma giymeyeceği aktarıldı. Geçen sezon ve bu sezonki hazırlık maçlarında takımın en golcülerin olan Pelkas ve Valencia'nın yokluğu, Pereira'yı bir hayli zorlayacak.

Fenerbahçe, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına kabus gibi bir senaryo ile başlıyor

FERDİ KADIOĞLU AKSIYOR

Milliyet'in haberine göre; Güney Koreli Kim Min Jae'nin maça yetişmesi çok zor gözüküyor. Beijing Guoan kulübüyle henüz anlaşma sağlanamadı. Sol kanat için de henüz hamle yapılmadı. Caner Erkin de kadro dışı. Adana'da Ferdi Kadıoğlu'nun sol bekte oynama ihtimali kuvvetli. Ancak Ferdi'nin hazırlık maçlarında o bölgede çok aksadığı görüldü. Taraftarlar endişeli.

Fenerbahçe, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına kabus gibi bir senaryo ile başlıyor

PAS VE DURAN TOP ÇALIŞILDI

Fenerbahçe'de pazar akşamı oynanacak Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor. Vitor Pereira yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve duran top çalışmaları üzerinde duran takım, çift kale maçla günü bitirdi. Adalesinde ağrı olan Valencia katılmadı.

Fenerbahçe, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına kabus gibi bir senaryo ile başlıyor
Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Valencia, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-Lacivertliler, ligin ilk haftasındaki Adana Demir maçına korkunç bir senaryo ile başlıyor - Son Dakika Spor


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