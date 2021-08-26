Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir

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Fenerbahçe'de Szalai, Kim ve Tisserand'dan oluşan başarılı savunma üçlüsünde kendine yer bulamayan, rotasyonda da düşünülmeyen Zanka, sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor. Geçen sene Kopenhag'a kiralanan futbolcu yeni sezonda da Royal Antwerp forması giyebilir.

MICHAEL FREY'İN YANINA GİDİYOR

Hürriyet'in haberine göre; İngiliz ekibi Huddersfield'tan 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Zanka, beklentilerin uzağında kaldı. Defans hattını güçlendirmeyi hedefleyen Antwerp'in Danimarkalı futbolcuyu listesine aldığı belirtildi. Royal Antwerp'te sarı lacivertlilerin eski golcüsü Michael Frey de forma giyiyor.