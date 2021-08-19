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Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı - Son Dakika

Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı

19.08.2021 10:24

Yerli oyuncuların gönderilmesi kararında Pereira ve Ali Koç ortaklığı olduğu ortaya çıktı. Ali Koç'un, geçen sezon şampiyonluğun kaçtığu Sivasspor maçında 'ruhsuzluk' konusunun üstünde durduğu ve bu oyunculardan rahatsızlık duyduğu öne sürüldü. Teknik olarak da oyuncuları yeterli bulmayan Pereira, bu isimlerin üstünü rahatlıkla çizdi. Takıma disiplin gelmesi için Gökhan, Caner ve Ozan'ın bileti kesildi.

Milliyet gazetesi köşe yazarı Attila Gökçe, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 11 Mayıs 2021'de kaybedilen Sivasspor maçı nedeniyle büyük bir operasyon başlattığını ve tek tek bu isimlerin gönderildiğini yazdı.

İşte Gökçe'nin yazısı:

"CEZALANDIRMA BAŞLATTI"

"Yara çok derin, öfke çok kabarık. Fenerbahçe'nin 11 Mayıs 2021'de geçen sezonun 41. haftasında Sivasspor'a 2-1 yenilerek kucağına kadar gelen şampiyonluk şansını yere düşürüp paramparça etmesi, Başkan Ali Koç ve yönetimdeki arkadaşları tarafından müthiş bir cezalandırma sürecini başlattı.

Fenerbahçe'de yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı

"OPERASYONLAR PEŞ PEŞE"

O günden beri Fenerbahçe'de operasyonlar peş peşe geliyor. Emre Belözoğlu, kalbi kırılarak, incinerek görevi bırakmak zorunda kaldı.

"BİRER BİRER GİTTİLER"

Menacer Volkan Ballı, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Marco (Mehmet) Aurelio birer birer uçup gittiler.

"CANER ERKİN..."

Caner Erkin de hazan yaprağı gibi dalından düşüp kapının önüne konulanlardan...

"SIRADA OZAN TUFAN VAR"

Şimdi görülen o ki sırada Ozan Tufan da var. Onun takımdan ayrılması, öncekilerden farklı olacak. Uluslararası becerileriyle tanınan futbol menajerleri, Avrupa'da zaten bilinen ve tanınan Ozan Tufan'a endüstriyel liglerden biri için sözleşme örneği gönderebilirler. Fenerbahçe de şu "Finansal Fair Play" sürecinde makul gelir elde ederek başarılı bir operasyon gerçekleştirmiş olur.

Fenerbahçe'de yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı

"GRUBU TAMAMEN DAĞITIYOR"

Ama asıl operasyon transfer değil, Ozan da dahil kaybetmeye adeta alışmış grubu tamamen dağıtarak Fenerbahçe'nin dışına atmaktır.

"ALİ KOÇ'UN 11 MAYIS ÖFKESİ"

Bu operasyonlar gündem oluştururken, öne çıkan fotoğraf, Vitor Pereira'dır. Marco Aurelio'dan Caner Erkin'e kadar gidenlerin çoğu, Pereira tarafından istenmediği için gönderilmiş oluyor. Oysa bu kararlar, belli ki Başkan Ali Koç'un 11 Mayıs öfkesine dayanmaktadır.

"GÜÇLÜ VE KARİZMATİK BİR HOCADAN HAYIR CEVABI"

Rivayet odur ki, yeni sezon için güçlü ve karizmatik bir teknik direktör arayan Fenerbahçe, bir menacer aracılığıyla böyle bir adayı yoklamıştır. Aldığı yanıt "hayır"dır… O hocaya tavsiye ettiği aday sorulur… Tavsiye gelmez. Aradan üç gün geçer ve Pereira işbaşı yapar.

"ALİ KOÇ, SEBA OLAMADI"

Araştırmadan, hazırlanmadan, eski tanışıklık ve koşullar hatırına oluşan bir buluşmadır bu. Neresinden bakarsanız bakınız, ortada çok farklı başka bir gerçek vardır: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, merhum Süleyman Seba'nın Beşiktaş'ta Gordon Milne'e gösterdiği sabrı, verdiği desteği Emre Belözoğlu'ndan esirgemiştir. Seba'nın sabrı, üçüncü yılında üç yıl üst üste yaşanan şampiyonluklar getirmiştir.

"ÜÇGEN KARE OLURSA YANDIN"

Fenerbahçe'de ise Ali Koç'un üst üste kaybettiği şampiyonluklar serisi üçü tamamlamıştır. Şimdi dördüncüde… Üçgen kareye dönüşürse… Haziranda olağanüstü kongreye gider Fenerbahçe… O yüzden bu sene o senedir yani… Oldun oldun! Olmazsa yandın!"

Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı

Fenerbahçe, Sivasspor, Ali Koç, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı - Son Dakika Spor


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