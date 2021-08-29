Santa Clara kulübünün yetkilileri, Portekiz'de yayın yapan bir radyoya Fenerbahçe'nin Hidemasa Morita'yı kadrosuna kattığı haberini doğruladı. Sporx'in haberine göre Morita, yarın 17.25'te İstanbul'da olacak.
Limitlerde sorun yaşayan Fenerbahçe, Japon futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Opsiyonun zorunlu olup olmadığı hakkında detay aktarılmadı.
Çift yönlü orta saha olan Morita'nın yüksek enerjisi ve iki bölgede de dinamik olduğu belirtildi. Pereira'nın sisteminde Zajc'ın rolünü Morita alacak.
Son Dakika › Spor › Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor - Son Dakika Spor