Sarı-lacivertlilerin yeni transferi nasıl bir futbolcu? Yakın çevresi Miguel Crespo'yu anlattı

Fenerbahçe'de transfer tüm hızıyla devam ederken sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Portekiz ekibi Estoril Praia'dan Miguel Crespo, kendini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi resmen imzaladı. Avrupa'da ismi çok bilinmeyen futbolcuyu Fanatik, yakın çevresine sordu.

"ÇOK TEKNİK VE ÖZELLİKLE HÜCUM YÖNÜNDE ÇOK ETKİLİ"

Crespo'nun Estoril'den takım arkadaşı Lucas Africo futbolcuya ilişkin, "Miguel ile birlikte oynadık. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ancak yeteneğiyle orada da ilk 11'de şans bulacağına inanıyorum. Gelişime açık bir oyuncu. Geçen sezon Portekiz 2. Ligi'nin en iyi ismiydi. Şimdi Türkiye onun için çok daha iyi bir vitrin olacaktır. Orada daha da başarılı işlere imza atacaktır. Miguel, çok teknik ve özellikle oyunun hücum yönünde çok etkili. Kısa sürede kendisini teknik direktörüne ve taraftarlara kanıtlayacağına inanıyorum. Önünde güzel bir kariyer var" yorumunda bulundu.

"KOLAY ADAM EKSİLTMESİ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ"

Menajer Lucas Özcan ise yaptığı yorumda, "Miguel, Braga'da istediği şansı bulamadığı için Estoril'e transfer olmuştu. Zaten profesyonel kariyerindeki en iyi istatistiklere de bu takımda ulaştı. Geçen sezon takımı şampiyon olurken ligde 30 maça çıktı, 5 gol atıp, 3 asist yaptı. Dikkat çekici bir performans sergiledi. Yüksek tekniği, kolay adam eksiltmesi öne çıkan özellikleri. Ancak Fenerbahçe gibi bir takımda, oyunun savunma yönünde de daha iyi olması gerekiyor. Vitor Pereira bu anlamda kendisi için bir şans olabilir" dedi.