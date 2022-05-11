SARI LAKAPLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI - Son Dakika
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SARI LAKAPLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI

11.05.2022 10:17

KAĞITHANE'de parkta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, Sarı lakaplı M.A.'yı gözaltına aldı.

KAĞITHANE'de parkta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, Sarı lakaplı M.A.'yı gözaltına aldı. M.A.'yı uyuşturucu sattığı parktan evine kadar izleyen polis ekipleri, suç ortakları olduğu tespit edilen B.T. ve M.T. isimli 2 şüpheliyi de yakaladı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki parkta iki kişinin uyuşturucu sattığını fark eden mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu. Uyuşturucu satıcısıyla ilgili verilen eşgali araştıran polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin 'Sarı' lakaplı M.A. olduğunu belirleyen ekipler, bir süre fiziki takip yaptı. M.A.'nın bir eve girdiği belirlenince eve baskın düzenlendi. Evde M.A. ile birlikte M.T. ve B.T. isimli suç ortakları da gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 922 gram eroin, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 4 bin 100 lira para ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.T. ve M.A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanırken, B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SARI LAKAPLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI
SARI LAKAPLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI
SARI LAKAPLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI
SARI LAKAPLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI
SARI LAKAPLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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