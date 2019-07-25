Sarı mayolular #11

Bisikletçiler, Pireneler’de geçen zorlu iki etabın ardından dinlenme gününü Fransa’nın en güneyinde, Nimes’de geçirdi.

Bisikletçiler, Pireneler’de geçen zorlu iki etabın ardından dinlenme gününü Fransa’nın en güneyinde, Nimes’de geçirdi. Son haftanın ilk etabına, 16. etaba yine Nimes’de başladılar ve etabı Nimes’de bitirdiler.



16. etap, 177 kilometrelik, yalnızca bir adet dördüncü kategoriden bir tırmanışın olduğu, toplu sprint finişiyle bitmesi çok muhtemel bir etaptı. Çok büyük ihtimaldir ki sprinterler, Champ-Elysée öncesi son kez kendilerini göstereceklerdi.



Beş kişilik, pek güçlü olmayan bir kaçış grubu oluştu etabın ilk kilometrelerinde. AG2R’li Alexis Gougard, o beş isim arasından en öne çıkanıydı.



Çok sakin geçmesini beklediğimiz, pelotonun zorlu Alpler tırmanışları öncesi bacaklarını açacağı bir etaptı. Sakin olmasına sakin bir gündü ancak yaşanan iki aksiyon, sükunetimize zarar verdi.



Aksiyonlardan ilki etabın yaklaşık 50. kilometresinde, Geraint Thomas’ın sağ dönerken dengesini kaybedip kendini yerde bulmasıyla yaşandı. Galli bisikletçi hemen kalkıp bisikletine döndü, üç km içinde pelotona katıldı.



İkinci aksiyon ise finişe 27 kilometre kala meydana gelen kazaydı. Genel klasman adaylarından, Team Astana’lı Jakob Fuglsang, onun takım arkadaşı Luis Leon Sanchez ve Sunweb’den Cees Bol kazaya karıştılar ve kendilerini yerde buldular. Fuglsang yerden kalktı kalkmasına ancak yarışa devam edemedi, ambulansa binerek hastaneye gitti. Fuglsang’ın herhangi bir kırığının olmadığı ancak fazla ağrıdan dolayı etaba devam edemediği öğrenildi. Danimarkalı bisikletçi böylece abandone oldu. Diğer iki isimse etabı tamamlayabildiler ancak çarşamba dün koşulan 17. etaba başlayamadılar.



Kaçış grubu finişe ancak iki üç kilometre kala yakalanabildi. Beş bisikletçi, farkı iki dakikanın üzerine pek çıkaramasa da son kilometrelerde yakalanmamak için uzun süre direndiler.



Deceuninck - Quick Step, son kilometre içinde yine mükemmel bir sprint treni kurdu. Michael Morkov ve Maximiliano Richeze, Elia Viviani için yine en öndeydi. Yaklaşık son 150 metreye dek liderlerini çok iyi taşıdılar.



Fakat maksimum hızı en iyi isim, Lotto Soudal’li Caleb Ewan’dı. Son 250 metre kala sprinte başlayan Avustralyalı; uzun bir mesafe boyunca sprint atmasına rağmen, son 150 metre sprint atan Viviani’yi ekarte ederek galibiyete ulaştı. Üçüncü ise Dylan Groenewegen oldu. Yeşil mayo Peter Sagan, bu Tour’da tam dördüncü kez dördüncü oldu.





Nairo Quintana, Pireneler’de üst üste ilki gün üst üste iki gün zaman kaybettikten sonra salı günü, bu neredeyse dümdüz etapta da zaman kaybı yaşadı. Kolombiyalı, etabı genel klasman favorilerinin yaklaşık bir dakika gerisinde noktaladı. Artık bu haber bahsetmeye değer mi bilinmez ancak eski günlerin hatrı, olaya bir haber değeri katıyor.



17. etaba Akdeniz’in ve Nimes’in biraz kuzeyinden, Pont du Gard’dan başladık. İstikamet 200 kilometre kuzeydoğudaki Gap kentiydi. Etabın tam ortasında dördüncü kategoriden ve zirvesi finişe 9,5 km kala konumlanan üçüncü kategoriden bir tırmanış, etabı dümdüz bir parkura sahip olmaktan alıkoyuyordu. Son tırmanış, toplu sprint finişini engellediği gibi etap galibiyetinin kaçış grubundan birine gitmesine oldukça yardımcı olacak türdendi.



Gün boyunca çok sıcak, 35-40 derece arasında seyreden bir hava vardı. Peloton hem Alpler’e tırmanmadan önce çok yorulmamak için hem de bu yüksek hava sıcaklığından olacak, hızlı olmaya pek gönüllü değildi. Dolayısıyla oldukça kalabalık ve kuvvetli bir kaçış grubu oluştu. Genel klasman iddiası olmayan neredeyse tüm takımlardan 34 bisikletçi, pelotonla erken kilometrelerden itibaren farkı açtı.



Etabın yarısında geldiğimizde, yani 100 km kala kaçış grubu - peloton farkı 10 dakikanın, son 50 kilometreye girilirken ise 15 dakikanın üzerine çıkmıştı. Galibiyetin kalabalık kaçış grubundan birine gideceği kesinleşmişti.



Son 30 kilometre kala ön grupta bölünmeler oldu. Greg Van Avermaet, Kasper Asgreen, Pierre-Luc Périchon, Matteo Trentin, Daniel Oss gibi güçlü bisikletçilerin olduğu 11 kişilik bir grup gaza bastı ve kaçıştaki diğerleriyle aralarında kısa sürede 30 saniyelik bir fark yarattı.



Zirvesi finişe 9,5 km kala konumlanan yokuşun, Cote de la Sentinelle’in ortalarına doğru son Avrupa şampiyonu, Mitchelton Scott bisikletçisi Matteo Trentin kontra atak yaptı. Onu takip etmeyi başaran tek isim Cofidis’ten Périchon oldu. Sentinelle tırmanışında zirveyi ilk sırada geçen Trentin’in o noktadan sonra etap galibiyetini alması oldukça muhtemeldi. Quick Step’ten Asgreen, zirvenin hemen öncesinde atak yaparak Périchon’u geride bıraktı. Şüphesiz ki Trentin’i yakalamak istedi ancak bunu başaramayacaktı.



Son 14 kilometreden itibaren solo kaçış yapan İtalyan Matteo Trentin, 2013 ve 2014’ten sonra bir kez daha Tour’da etap galibiyetine ulaştı. Bu galibiyet aynı zamanda Mitchelton Scott takımının 2019 Tour’daki dördüncü galibiyeti oldu. Daryl Impey ile bir kez, Simon Yates ile iki kez etap galibiyeti elde eden Mitchelton Scott, Jumbo Visma’yı bu alanda yakalamış oldu.



Asgreen ikinci olurken CCC’li Van Avermaet üçüncü oldu. Böylelikle Alpler öncesi iki ara etabı tamamlamış olduk.



Bugün artık sarı mayonun nihai sahibini belirleyecek üç etaptan ilkine start veriyoruz.



Embrun’da başlayıp Valloire’da sona erecek 18. etap, 208 kilometrelik bir parkura sahip. Etabın ilk kilometrelerinde; 13,5. km’de üçüncü kategoriden, fragman niteliğinde bir tırmanış olacak. Zirvesi 82. kilometrede bulunan, 9,3 km uzunluğunda ve ortalama %7,5 eğime sahip birinci kategori tırmanış; bisikletçileri iki Hors Categorie (HC) tırmanışa hazırlayacak. İki HC tırmanıştan ilki 14,1 km uzunluğa sahip, ortalama %7,3 eğime sahip Col d’Izoard. İkincisi ise zirvesi finişe 19 km kala konumlanan, 23 km uzunluğundaki ortalama %5,1 eğime sahip Col du Galibier. Sonrasındaki 19 kilometrelik iniş, bisikletçileri finişe götürecek. Bu son iki tırmanışın zirvesinde de 2000 metre irtifanın üzerine çıkılacak.



Şu ana kadar 12 gün sarı mayoyu üzerinde taşıyan Alaphilippe’in o mayoyu yarın 13. ve son kez giymesi oldukça muhtemel. Artık genel klasman adayları, pazar gününe kadar Tour’un ana aktörleri olacak.





Hazırlayan: Enes KANBUR

Haber Yayın Tarihi:

Radamel Falcao ile ilgili Galatasaray'dan taraftarları sevindirecek açıklama!

Elif Gönlüm ve özel dedektifinin toplam 14 buçuk yıl hapsi istendi

Emre Akbaba dedesini kaybetti! Cenazeye katılamadı

Messi'ye 1 maç men ve para cezası!