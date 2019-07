Sarı mayolular #7

Tour de France’ın dokuzuncu etabı başlarken Fransızlar mutluydu.

Sekizinci etabın sona erdiği Saint Etienne, bu sefer start şehriydi. 170 kilometrelik etabın erken kilometrelerinde birinci kategoriden, ortasında ve sonunda ise birer tane üçüncü kategoriden tırmanış vardı. Etabın kaçışa gitmesi muhtemeldi. Bir diğer opsiyonsa toplu sprint finişiydi.



Henüz etabın onuncu km’sinde CCC’den Alessandro De Marchi bir kaza geçirdi. İtalyan bisikletçi yerde hareketsiz kalınca herkesi korkuttu. Kısa sürede abandone haberi geldi. De Marchi’nin kaburgasında kırık olduğu, birkaç ay bisikletten uzak kalacağı öğrenildi.



Etabın profili kaçış grubunun galibiyetine uygun olunca birçok bisikletçi kaçmayı denedi. Peloton ilk başlarda buna müsaade etmese de 15. kilometreden sonra kalabalık sayılabilecek, 14 kişilik bir kaçış grubu oluştu. Oliver Naesen, Lukas Postlberger, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Dary Impey, Edvald Boasson Hagen gibi güçlü isimler kaçıştaydı.



Birinci kategoriden ilk yokuşu Lotto Soudal’li Benoot ilk sıradan geçerek on tırmanış puanını aldı. Bu zirvenin ardından, yani 37. km’de peloton - kaçış grubu farkı yedi dakikayı geçmişti. Bu noktada anladık ki yıpratıcı bir sekizinci etap geçiren peloton, pazar gününü aktif dinlenerek geçirecekti. Etabın 60. kilometresinde fark 10 dakikayı aşmıştı.



Son 50 km’de de fark 10 dakikanın üstünde seyrediyordu. Peloton artık kaçışı geri getirmeyi amaçlasa dahi bunu başaramayacaktı.



Kaçışta ilk önemli kontra atak Postlberger’den geldi. Bir ara farkı 40 saniyeye kadar çıkaran Avusturyalı, son yokuşta tırmanışı kuvvetli rakipleri tarafından yakalandı. Nicolas Roche, Naesen, Benoot ve Stuvyen geldi, Postlberger’e “Sen bi’ geri dur biz buradayken.” dediler. Ardından kaçışın diğer isimleri de ön tarafa geldiler.



Tırmanışın ardından önde üç isim kaldı: Impey, Benoot ve Roche. Son 10 km içinde Benoot gaza basan isim oldu, Impey onu takip ederken Roche’un pili bitmişti.



AG2R’li Romain Bardet, etap memleketi Brioude’da biteceği için bir şan şöhret atağı yaptı son on km içinde. Ancak INEOS’un bu şan şöhret atağına dahi tahammülü yoktu. Az biraz ivmelenip Bardet’nin kendi evinde bile mutlu olmasına izin vermediler.



En öndeki Impey & Benoot ikilisi son km’ye beraber girdiler. Sprinter özelliği olan Impey’nin etabı alacağı kesin gibiydi. Benoot son 300 metrede şansını denese de Impey bir sürprize mahal vermedi. 34 yaşındai Güney Afrikalı, Fransızların bu özel gününde kazanan isim oldu. Benoot’un ikinci olduğu etapta podyumu Bahrein Merida’lı Jan Tratnik tamamladı.



Genel klasmanda bir yer değişimi olmadı. Bunun için bir sonraki etabı beklememiz gerekecekti.



Dinlenme günü öncesi son etap olan 10. etapta Fransa’nın orta güneyinden, Saint-Flour’dan yola çıkıldı. İstikamet; güney batı yönündeki, Toulouse’un hemen kuzeydoğusundaki Albi’ydi. 217 km’lik uzun sayılabilecek bu etap sonrasında peloton Midi Pireneler’e varacaktı.



Etabın hemen başlarında altı kişilik bir kaçış grubu oluştu. Natnael Berhane, Michael Schar, Tony Gallopin, Anthony Turgis, Mads Würtz Schmidt, Odd Christian Eiking’in olduğu; güçlü sayılabilecek bir kaçıştı bu. Ancak önceki gün kaçışa fazla müsamaha gösteren ana grup, bu sefer tedbiri elden bırakmadı ve farkın üç dakika üzerine çıkmasına pek müsaade etmedi.



10. etap; sakin geçmesi, klasik bir toplu sprint finişiyle sonlanmasını beklediğimiz bir etaptı. İlk 150 km geçilirken işin seyri de bu yöndeydi. Ancak Albi’ye yaklaştıkça yol açık araziler arasından geçmeye başladı. Bu da çapraz rüzgarların, işin içinde dahil olması anlamına geliyordu.



İlk olarak finişe 50-60 km kala etkili oldu çapraz rüzgarlar. INEOS ve Bora Hansgrohe önde tempo yaptı, peloton parçalanacak gibi oldu ancak arkadaki bisikletçiler bir arada kalmayı başardı. Sonrasında bir başka rüzgar dalgasında Education First ön tarafa gelip pelotona tempo verdi. Onlar da ana grubu bölmeyi başaramadılar.



Son 35 km kala peloton ip gibi dizilmişti. Kopan isimler için etap galibiyeti imkansız hâle geleceği gibi genel klasmancılar için ana grubun arkasında kalmak, beklenmedik bir zaman farkı yemek manasına gelebilirdi. Bu esnada Deceuninck - Quick Step önde tempoyu arttırmaya başladı. Sarı mayolu Alaphilippe ve takım arkadaşları en önde çalışıyordu. Ve kurt sürüsünün bu temposu pelotonu parçalara ayırdı.



INEOS, Quick Step, Bora, AG2R, Sunweb, Movistarlı Nairo Quintana; öndeki grupta kalmayı başardı. Ancak birkaç dakika önce kendi tempo yapan EF ve liderleri Rigoberto Uran, onların yanı sıra genel klasmanda gayet iyi durumda bulunan Thibaut Pinot, o ana kadar bir sorun yaşamaması herkesi şaşırtan Richie Porte, favorilerden Jakob Fuglsang arka grupta kaldı.



Ön grup, Pinot ve Uran gibi genel klasmancıların arka grupta kaldığını görünce INEOS önderliğinde tempoyu arttırdı. Tempo artınca kaçış ekibi bir anda nötralize edildi.



Çapraz rüzgarlar ve pelotondaki bölünmelerle birlikte odağımız tabii ki etap galibiyetinden ziyade genel klasmanda oluşacak farklara kaydı. Ancak ön grupta kalan Peter Sagan, Elia Viviani ve Wout Van Aert için de etap galibiyeti şansı bir hayli arttı.



Son 10 km’ye girerken iki grup arasındaki fark 40 saniyeyi aşmıştı. INEOS ve Quick Step, fırsattan istifade, önlerinde de dinlenme günü varken inanılmaz bir tempo yapıyordu. Bora da bu iki takıma yardım ediyordu.



Bakınız burası çok ilginç: Sekizinci etapta Alaphilippe ile Pinot birlikte çalışmış, biri sayı mayoyu devralırken diğeri genel klasmanda zaman kazanmıştı. Bu etapta ise Alaphilippe’in önde yaptığı tempo, Pinot’nun büyük bir zaman farkı yemesine neden oldu.



Tour’de Michael Matthews ile bir etap galibiyeti için çok çabalayan Sunweb, son iki kilometreye girerken yine önde çalıştı. Ancak Matthews, diğer isimlerin arasında son metrelerde yine kayboldu.



Son metrelerde en iyi çalışan ve en iyi konumlanan takım, neredeyse her zaman olduğu gibi Quick Step’ti. Maximiliano Richeze, Elia Viviani’nin önünü yine çok iyi açtı. Ancak Jumbo Visma’dan bir isim tek başına geldi, Viviani'nin önünde etap galibiyetine uzandı. Wout van Aert, yine doğru yerde doğru zamandaydı. En güçlü kalan isim o olmuştu. Koşulların zorlaşması, dayanıklılığın ön plana çıkması onu yine sivriltmişti.



Van Aert’ın bu zorlu galibiyeti, Jumbo Visma’nın bu Tour’da kazandığı dördüncü etap oldu. Takım zamana karşı etabını kazanan Hollanda menşeili ekip, Mike Teunissen ve Dylan Groenewegen’in ardından van Aert ile da bir etap galibiyeti elde etti.



Van Aert ve Viviani’ye podyumda eşlik eden isim Caleb Ewan oldu. Matthews dördüncü olurken, etabın parkurunun ve şartlarının göz kırptığı Sagan günü beşinci tamamlayabildi.



Bugün ilk dinlenme günündeyiz. Peloton yollara yarın, 167 km’lik düz bir etapla dönüş yapacak. İstikamet Toulouse olacak. Sonraki günlerde ise Pireneler’e tırmanmaya başlıyoruz. Perşembeden pazara kadar genel klasmanda belirleyici olmayacak hiçbir etap koşulmayacak. Cuma günü Tour’un tek bireysel zamana etabı geçilecek, cumartesi günü ise sarı mayonun gerçek sahibini öğrenebileceğimiz bir tırmanışta, Col du Tourmalet’de olacağız.





Hazırlayan: Enes KANBUR

