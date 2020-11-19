'Sarı Mikrofon' da dolandırıcıların hedefi oldu - Son Dakika

'Sarı Mikrofon' da dolandırıcıların hedefi oldu

19.11.2020 11:12

'Sarı Mikrofon' da dolandırıcıların hedefi oldu "Mavi tik" vereceğiz diyerek Sarı Mikrofon'u da dolandırdılar Dolandırıcılar Sarı Mikrofon'un kurucusu Özkan Bozkurt'un bin 200 lirasını alarak telefonlarını kapattılar Milyar izlenmeye sahip olan sosyal medya platformu Sarı Mikrofon...

'Sarı Mikrofon' da dolandırıcıların hedefi oldu

"Mavi tik" vereceğiz diyerek Sarı Mikrofon'u da dolandırdılar

Dolandırıcılar Sarı Mikrofon'un kurucusu Özkan Bozkurt'un bin 200 lirasını alarak telefonlarını kapattılar

HATAY - Milyar izlenmeye sahip olan sosyal medya platformu Sarı Mikrofon da dolandırıcıların hedefi oldu. Facebook hesabında mavi tik bulunan fakat Instagram hesabında mavi tik bulunmayan Sarı Mikrofon'a, 'Sana mavi tik alacağız' diyerek tuzak kurdular. Dolandırıcılar Sarı Mikrofon kurucusu Özkan Bozkurt'un bin 200 lirasını alarak telefonlarını kapattılar.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da beğeniyle takip ettiği sosyal medya platformu Sarı Mikrofon, Facebook hesabında mavi tik bulunmasına rağmen, Instagram hesabına bir türlü mavi tik alamadı. Durumu fark eden internet dolandırıcıları Sarı Mikrofon'un kurucusu olan ve Hatay'da olan Özkan Bozkurt'la iletişime geçerek, belirli bir ücret karşılığında Instagram'da mavi tik alabileceklerini söyledi. Dolandırıcılara inanarak yaklaşık bin 200 lirasını kaptıran Özkan Bozkurt, yıllardır bu işin içerisinde olan kendisinin bile dolandırılabileceğini, insanların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. İddiaya göre, şahısların hem dolandırdıklarını hem de sayfa kapatmakla tehdit ettiklerini söyleyen Özkan Bozkurt, "10 senedir Sarı Mikrofon'un sunucusuyum. Geçtiğimiz günlerde bir sayfa bize yazdı, mavi tiki vardı ve 3 bin takipçisi vardı. 'Size de mavi tik alabiliriz ama bunun bir ücreti var' dediler. Bin 750 lira olduğunu söylediler, bende bin 500 olur mu dedim, kabul ettiler. Önce 750 TL gönderdim, sonrasında 250 daha göndermemi istedi. Sonra 500 daha göndermemi istedi. Ben de bin 200 TL'ye kadar para gönderdim ama ondan sonra da artık dolandırıldığımın farkına vardım ve bir daha para göndermedim. Şahıs şu an telefonlarını kapattı ve beni sayfalarımı kapatmakla tehdit ediyor. Arkadaşlar 10 senedir sosyal medyanın içerisindeyim bütün Instagram, Facebook, Youtube hepsinin içindeyim, bu benim işim zaten ben bile dolandırıldıysam siz de dolandırılırsınız. Şahsın ismi Ahmet Can S., Ankara'da yaşıyor, lütfen siz de bu tuzağa düşmeyin. Ben düştüm ben yandım siz yanmayın" dedi.

Instagram'ın para karşılığı mavi tik vermediğini bilmesine rağmen böyle bir hataya düştüğünü söyleyen Bozkurt, "Bin 200 TL param boşa gitti ama gerçekten paranın bir önemi yok ama benim gibi başkalarının da mağdur olmasını istemiyorum. Instagram asla mavi tiki parayla vermiyor, bu konuda herkesi bilinçlendirmek istiyorum. Beni dolandıran bu şahıs hakkında şikayette bulunacağım, banka dekontlarım var, konuşmalarımız var, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ben düştüm siz düşmeyin. İnternet dolandırıcılığına çok dikkat edin, ürünü almadan kimseye ödeme yapmayın" şeklinde konuştu.

Sarı Mikrofon'un kurucusu Özkan Bozkurt, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki Şehit Özen Polis Karakoluna giderek şikayetçi olacağını belirtti.

'Sarı Mikrofon' da dolandırıcıların hedefi oldu
'Sarı Mikrofon' da dolandırıcıların hedefi oldu
'Sarı Mikrofon' da dolandırıcıların hedefi oldu
'Sarı Mikrofon' da dolandırıcıların hedefi oldu

Instagram, Facebook, Hatay, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Sarı Mikrofon' da dolandırıcıların hedefi oldu - Son Dakika


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