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"Sarı" seferberliği başlatılan Şırnak'ta Sağlık Müdürlüğü 400 kişilik ekiple sahada - Son Dakika

"Sarı" seferberliği başlatılan Şırnak'ta Sağlık Müdürlüğü 400 kişilik ekiple sahada

07.08.2021 11:09

Aşılama oranı en düşük iller arasında bulunan Şırnak'ta İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, kentin "turuncu" kategoriden "sarı" kategoriye geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Aşılama oranı en düşük iller arasında bulunan Şırnak'ta İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, kentin "turuncu" kategoriden "sarı" kategoriye geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az olan iller arasında bulunan Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla köy köy, mahalle mahalle gezen ekipler 40 dereceye ulaşan sıcaklıkta kilometrelerce yol kat ediyor.

Aşı konusundaki tereddütleri gidermeye, ön yargıları yıkmaya çalışan ekipler vatandaşlarla birebir görüşerek onlara aşının faydalarını anlatıyor.

Özveriyle görev yapan, zorlu coğrafyaya rağmen toplu çalışma alanlarını, kırsal bölgeleri dolaşarak vatandaşlara aşı hizmeti ulaştıran mobil ekipler, şu ana kadar 250 bin 262 kişiye aşı yaptı.

İlde başlatılan sefererlik kapsamında toplumsal bağışıklığın artırılmasına katkı sağlamak için cami ve belediye hoparlörlerinden de anons yapılarak vatandaşlar aşıya davet ediliyor.

400 kişilik mobil ekip sahada görev yapıyor

Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, AA muhabirine, salgın sürecinin devam ettiğini belirterek, sahada 400 kişilik ekiple köy köy, ev ev dolaşarak aşılama yaptıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Şırnak'ın "kırmızı" kategoriden "turuncu" kategoriye geçtiğine işaret eden Başıbüyük, "Daha önce aldığımız 'mavi şehir' unvanını aşılamada da devam ettirmeyi hedefliyoruz." dedi.

250 bin 262 doz aşı yapıldı

Başıbüyük, sahadaki ekiplerin bazı evleri 4-5 kez ziyaret edip, vatandaşı aşıya ikna ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu noktada anonslar gerçekleştiriyoruz. Köye giden ekiplerimiz ev ev aşılama yaparken, vatandaşın bilgilendirmesi noktasında cami ve belediye hoparlörlerinde anonslar yapıyoruz. Ekiplerimiz şu an sahada. Mesai kavramını gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Sabah çıkıyorlar geceye kadar kadar köy köy dolaşarak bu aşıları gerçekleştiriyorlar. En kısa süre içerisinde 'sarı' ardından 'mavi' kategoriye geçerek birinci doz ve ikinci doz aşılarımızı tamamlayıp, salgını bitirmeyi hedefliyoruz."

Salgını bitirmenin tek yolunun aşıdan geçtiğini belirten Başıbüyük, aşıda 250 bin 262 dozun kullanıldığını, yapılan çalışmalarla en kısa zamanda güzel neticeler elde edileceğine inandıklarını aktardı.

Mobil sağlık ekibinde yer alan Dr. Mehmet Emin Sönmez, tüm mahalle ve köylerde Kovid-19 aşısı yapmak için sahaya çıktıklarını söyledi.

Kısa sürede "kırmızı" kategoriden "turuncu" kategoriye geçtiklerini ifade eden Sönmez, "Mavi kategori olana kadar ve bütün vatandaşlara en az bir doz aşı yapana kadar çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

"Aşınızı yapın, sağlıkla kalın"

Araköy Köyü Muhtarı Mehmet Koday, 550 kişinin yaşadığı köyde sistemde aşı hakkı tanımlanan 175 kişinin tamamının birinci doz aşısını yaptırdığını belirtti.

İkinci doz için de köy camisinde anons yaptıklarını dile getiren Koday, vatandaşların büyük bir duyarlılık gösterdiğini aktardı.

Koday, "İnşallah el birliği ile bu salgını bitireceğiz. Tüm vatandaşlarımızın aşıya karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu salgını ancak aşı olarak atlatabiliriz. Sağlığımız ve toplum sağlığı için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ömer Koday, birinci doz aşısını yaptırdığını, anons üzerine ikinci doz aşısının da uygulandığını aktardı.

Koday, "Herkesten ricam aşılarını olsunlar. Ben aşımı yaptırdım, gayet mutluyum. Tavsiye ediyorum, gelin aşınızı yapın, sağlıkla kalın. Maskeden kurtulmamız için aşı olmamız gerekiyor." diye konuştu.???????

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sarı' seferberliği başlatılan Şırnak'ta Sağlık Müdürlüğü 400 kişilik ekiple sahada - Son Dakika


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