Sarı Siyahlılar Akşam Antrenmanını Atatürk Stadında yaptı - Son Dakika

Günde çift idman yapan sarı siyahlılar sabah saatlerinde Aliağa Gençlik Merkezi'nde yaptığı kuvvet çalışmasının ardından akşam antrenmanını Aliağa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular denge, koordinasyon ve pas çalışması yaptı.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU HAKAN ŞAPÇI, "ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ"

Yeni sezona yepyeni umutlarla başladıklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Çalışmalarımıza şampiyonluk hevesi ve inancımızla başladık. Takım olarak şampiyonluk hedefimizden vazgeçmiyoruz. Bu takımı ve şehri hak ettiği profesyonel liglere çıkarmak için aynı heyecan ve coşkuyu yaşıyoruz. Bu sene arzuladığımız şampiyonluk hedefini yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi.

FUTBOLCU ABDULLAH ÇINAR, "BU EKİBİN PARÇASI OLMAK BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Aliağaspor FK'ya transfer olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden kanat oyuncusu Abdullah Çınar, "Bu ekibin bir parçası olmak beni heyecanlandırıyor. Sezon sonunda şampiyon olarak üçüncü lige çıkmak bize nasip olur inşallah" dedi.

ORTA SAHA OYUNCUSU MURAT ARSLAN "ÜÇÜNCÜ LİGE ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Orta saha oyuncusu Murat Arslan ise, "Beklentileri olan bir kulübe geldim. Profesyonel lige yıllardır bir hasret var. Bu hasreti inşallah bu sene sona erdireceğiz. Aliağaspor FK'yı hak ettiği yer olan üçüncü lige çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.