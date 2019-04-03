Son Dakika Haberleri: Sarı, Türkiye Şampiyonlarını Ağırladı

Sarı, Türkiye Şampiyonlarını Ağırladı

2 saat önce

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Havalı Tüfek Atıcılık Türkiye Şampiyonu olan Artuklu Fatih Ortaokulu, Mardin Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri ile öğretmenlerini makamında ağırladı.

Sarı, Türkiye Şampiyonlarını Ağırladı, System.String[]
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Havalı Tüfek Atıcılık Türkiye Şampiyonu olan Artuklu Fatih Ortaokulu, Mardin Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri ile öğretmenlerini makamında ağırladı.

Sarı, 10 metre havalı tüfek liseler arası erkekler kategorisinde Türkiye birincisi olan Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı ile ortaokullar arası kızlar kategorisinde Türkiye birincisi olan Artuklu Fatih Ortaokulu takımı öğrencileri ile öğretmenlerini tebrik ederek, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın hediyelerini takdim etti. Sarı, öğrencilerin gösterdikleri başarının Mardin için önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, her zaman kendilerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:22 Kaynak: İHA

Mardin, Türkiye, Spor
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