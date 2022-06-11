Verimli tarım arazileri üzerinde yer alan Osmaniye'de yıl boyunca onlarca tohum bereketli topraklarla buluşurken, nisan ayında ekilen yağlık ayçiçeği tarlaları da çiçek açtı. Sarı ve yeşil tonların hakim olduğu tarlalarda oluşan masalsı manzaralar havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarlalarda ortaya çıkan görsel şölen, seyri doyumsuz güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sarı ve yeşil tonlara bürünen ayçiçeği tarlaları görsel şölen sundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.