Sarı yelekli eylemciyi önce sivil polis, ardından üniformalılar dövdü

Sarı yelekli eylemciyi önce sivil polis, ardından üniformalılar dövdüFransa, (DHA) ? Fransa'da sarı yelekliler eylemlerine yine polis şiddeti görüntüleri damga vurdu.

Sarı yelekli eylemciyi önce sivil polis, ardından üniformalılar dövdü

Fransa, (DHA) ? Fransa'da sarı yelekliler eylemlerine yine polis şiddeti görüntüleri damga vurdu. Saint-Ouen şehrinde kaydedilen bir videoda, bir sivil polis tarafından darp edilen eylemcinin ardından 2 üniformalı polis tarafından da darp edildiği görüntülendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, 17 Kasım'da, akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için başlayan ve sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarının eleştirilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler eylemleri 39'uncu haftasında sürüyor.

39'uncu haftasına giren 'Sarı Yelekliler' eylemleri kapsamında Saint-Ouen şehrinde protestolara katılan bir eylemcinin polis tarafından dövülmesi ve buna dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenlerin büyük tepkisini çekti. Görüntülerde, bir sivil polisle eylemcinin boğuştuğu, ardından sivil polisin yere yatırdığı eylemciyi yumrukladığı görülüyor. Bu sırada olayı gören 2 üniformalı polis de koşarak olay yerine geliyor. Bu sırada, üniformalı polislerden birinin yerdeki eylemciye tekme attığı görülüyor. Bir süre sivil polis tarafından hareketsiz bırakılan eylemci, daha sonra üniformalı polisler tarafından gözaltına alınıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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