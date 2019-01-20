Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekli Kadınlar Paris'te Sokağa Çıktı

Sarı Yelekli Kadınlar Paris'te Sokağa Çıktı

31 dakika önce

Sarı Yelekliler'in Fransa'daki eylemleri başkent Paris'te Eyfel Kulesi yakınlarında toplanan yüzlerce sarı yelekli kadının hükümet karşıtı gösterisiyle devam etti.

Sarı Yelekliler'in Fransa'daki eylemleri başkent Paris'te Eyfel Kulesi yakınlarında toplanan yüzlerce sarı yelekli kadının hükümet karşıtı gösterisiyle devam etti.…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:06 Kaynak: Youtube

Eyfel Kulesi, Fransa, Paris, Dünya
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