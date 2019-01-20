Sarı Yelekli Kadınlar Paris'te Sokağa Çıktı
31 dakika önce
Sarı Yelekliler'in Fransa'daki eylemleri başkent Paris'te Eyfel Kulesi yakınlarında toplanan yüzlerce sarı yelekli kadının hükümet karşıtı gösterisiyle devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:06 Kaynak: Youtube
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