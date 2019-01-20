Sarı Yelekli Kadınlar Paris'te Sokağa Çıktı
33 dakika önce
Sarı Yelekliler'in Fransa'daki eylemleri başkent Paris'te Eyfel Kulesi yakınlarında toplanan yüzlerce sarı yelekli kadının hükümet karşıtı gösterisiyle devam etti.
Sarı Yelekliler'in Fransa
'daki eylemleri başkent Paris
'te Eyfel Kulesi
yakınlarında toplanan yüzlerce sarı yelekli kadının hükümet karşıtı gösterisiyle devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:04
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