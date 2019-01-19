Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler 10'ncu Kez Sokakta- Fransa'da Gazeteciler de 'Sarı Yelekliler'i Protesto Ediyor

Sarı Yelekliler 10'ncu Kez Sokakta- Fransa'da Gazeteciler de 'Sarı Yelekliler'i Protesto Ediyor

35 dakika önce

- Sarı Yelekliler 10'ncu kez sokakta Fransa'da gazeteciler de 'Sarı Yelekliler'i protesto ediyorPARİS - Fransa Cumhurbakanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile protesto başlatan Sarı Yelekliler bir kez daha Fransa sokaklarını doldurdu.

- Sarı Yelekliler 10'ncu kez sokakta
Fransa'da gazeteciler de 'Sarı Yelekliler'i protesto ediyor

PARİS - Fransa Cumhurbakanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile protesto başlatan Sarı Yelekliler bir kez daha Fransa sokaklarını doldurdu. Öte yandan 9 haftadır devam eden gösterilerde saldırılara maruz kalan gazeteciler de sarı yelekleri protesto etmek için bir araya geldi.
Fransa'da akaryakıt zammına karşı başlayan daha sonra ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifa talebine kadar giden Sarı Yelekliler Protesto'su 10'uncu haftasına girdi. 'Sarı Yelekliler'lerin 10'uncu haftada ülke genelinde ve özellikle başkent Paris'te "vatandaşlar tehlikede" sloganıyla eylem yapmaya devam ettiği kaydedildi. Macron'un yaptığı değişiklikleri yetersiz bulan vatandaşlar bir kez daha Fransa sokaklarını doldurdu.
Sabahın erken saatlerinde Paris'in Invalides meydanında 4 bin ile 5 bin eylemci toplanırken ülke genelinde Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse gibi şehirlerde binlerce eylemci protestolarına devam etti. Öfkeleri dinmeyen Sarı Yelekliler" Macron, istifa" "Castaner eve" sloganlarıyla hükumeti bir kez daha istifaya davet etti.
Gazeteciler'de Sarı Yelekliler'i protesto etti
Öte yandan Sarı Yeleklileri protesto eden gazeteciler de sokağa çıktı. Bu sefer Sarı Yelekliler'i çekmek için değil protestolar esnasında yaşadıkları saldırılardan şikayetçi oldukları için sokağa çıkan bazı gazeteciler "bilgilendirmek için özgürlük" sloganıyla "Sarı Yelekliler"e karşı eylem düzenledi.
Eylemlerin başladığı günden bu yana protestolar sırasında 10'dan fazla gazeteci saldırıya uğramıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:57 Kaynak: İHA

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