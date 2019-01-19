Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler 10'uncu Kez Sokakta

Sarı Yelekliler 10'uncu Kez Sokakta

33 dakika önce

Fransa Cumhurbakanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile protesto başlatan Sarı Yelekliler bir kez daha Fransa sokaklarını doldurdu.

Sarı Yelekliler 10'uncu Kez Sokakta, System.String[]
Fransa Cumhurbakanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile protesto başlatan Sarı Yelekliler bir kez daha Fransa sokaklarını doldurdu. Öte yandan 9 haftadır devam eden gösterilerde saldırılara maruz kalan gazeteciler de sarı yelekleri protesto etmek için bir araya geldi. Fransa'da akaryakıt zammına karşı başlayan daha sonra ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifa talebine kadar giden Sarı Yelekliler Protesto'su 10'uncu haftasına girdi. 'Sarı Yelekliler'lerin 10'uncu haftada ülke genelinde ve özellikle başkent Paris'te "vatandaşlar tehlikede" sloganıyla eylem yapmaya devam ettiği kaydedildi. Macron'un yaptığı değişiklikleri yetersiz bulan vatandaşlar bir kez daha Fransa sokaklarını doldurdu. Sabahın erken saatlerinde Paris'in Invalides meydanında 4 bin ile 5 bin eylemci toplanırken ülke genelinde Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse gibi şehirlerde binlerce eylemci protestolarına devam etti. Öfkeleri dinmeyen Sarı Yelekliler" Macron, istifa" "Castaner eve" sloganlarıyla hükumeti bir kez daha istifaya davet etti.

GAZETECİLER DE SARI YELEKLİLER'İ PROTESTO ETTİ

Öte yandan Sarı Yeleklileri protesto eden gazeteciler de sokağa çıktı. Bu sefer Sarı Yelekliler'i çekmek için değil protestolar esnasında yaşadıkları saldırılardan şikayetçi oldukları için sokağa çıkan bazı gazeteciler "bilgilendirmek için özgürlük" sloganıyla "Sarı Yelekliler"e karşı eylem düzenledi. Eylemlerin başladığı günden bu yana protestolar sırasında 10'dan fazla gazeteci saldırıya uğramıştı.

(Melike Yazır/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Fransa, Güncel
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