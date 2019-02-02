Sarı Yelekliler 12'inci Haftada Yaralıları Anmak İçin Sokakta
53 dakika önce
- Sarı Yelekliler 12'inci haftada yaralıları anmak için sokaktaPARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile protesto başlatan Sarı Yelekliler 12'inci kez sokağa çıktı.
- Sarı Yelekliler 12'inci haftada yaralıları anmak için sokakta
PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile protesto başlatan Sarı Yelekliler 12'inci kez sokağa çıktı. Sarı Yelekliler bu hafta eylemler sırasında yaralananlar için yürüyecek.
Fransa'da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler gösterilerinin 12'inci haftasında da devam ettiği kaydedildi. Fransa hükümetinin politikalarından şikayetçi olan binlerce kişi Paris
sokaklarını doldurmaya başladı.
Bu haftaki eylem daha önceki gösterilerde yaralanan Sarı Yelekliler adına yapılacağını açıklayan eylemin öne çıkan isimlerinden Eric Drouet "Bu yürüyüş onları onurlandırmak için yapılacak" dedi ve göstericilerden giysilerinde bandaj, alçı ve sahte kan kullanmalarını istedi.
Sarı Yelekliler'in öne çıkan isimlerinden Jerome Rodrigues geçen hafta düzenlenen protestolarda polisin attığı plastik mermiden dolayı bir gözünü kaybetmişti. Eylemin başladığından bu yana en az bin 900 sivilin ve bin 200 polisin yaralandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:36 Kaynak: İHA
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