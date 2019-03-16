Sarı Yelekliler 18. Hafta Eylemlerinde Yine Yaktılar

- Sarı yelekliler 18. hafta eylemlerinde yine yaktılarPARİS - Fransa'da Sarı Yelekliler, 18'nci haftasında eylemi ilk haftalardaki gibi kırıp dökme eylemine dönüştü.

- Sarı yelekliler 18. hafta eylemlerinde yine yaktılar



PARİS - Fransa'da Sarı Yelekliler, 18'nci haftasında eylemi ilk haftalardaki gibi kırıp dökme eylemine dönüştü.

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerine devam ediyor. Sabah saatlerinde başkent Paris'in çeşitli tren garlarında bir araya gelerek Sarı Yelekliler, Champs-Elysees caddesinde toplandı. Cadde üzerindeki kahve ve restoranları tahrip eden eylemciler, camları kırarak sandalye ve masalarını cadde ortasında ateşe verdi.

Cadde üzerinde bulunan motorsiklet ve bisiklet gibi ulaşım araçlarını da ateşe veren eylemciler, sık sık polisle karşı karşıya geldi. Polis eylemcilere gaz kullanırken, cadde üzerinde ve çevresinde bulunan metro istasyonları ulaşıma kapatıldı.

İçişleri Bakanı olayla ilgili açıklamasında, eylemcilerin yalnızca gösterici olmadığını kırıp döken profesyonel ülkeye zarar veren kişiler olduğunu açıkladı. Hiç bir şiddet eylemine izin verilmeyeceğini ifade eden, İçişleri Bakanı sabah saatlerinde ilk belirlemelere göre 64 eylemcinin göz altına alındığını kaydetti. Champs-Elysees caddesindeki eyleme 8 bin kişinin toplandığı ifade ediliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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