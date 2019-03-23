Sarı Yelekliler 19'uncu Haftada Yine Sokakları Doldurdu
1 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sarı Yelekliler'in Paris'in Şanzelize Caddesi'nde protesto yapmalarına izin vermemesi sonucu şehrin farklı yerlerinde toplanan Fransızlar eylemlerinin 19'uncu haftasında yine sokakları doldurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un Sarı Yelekliler'in Paris
'in Şanzelize Caddesi
'nde protesto yapmalarına izin vermemesi sonucu şehrin farklı yerlerinde toplanan Fransızlar eylemlerinin 19'uncu haftasında yine sokakları doldurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in Paris'in meşhur Şanzelize Caddesi'nde gerçekleştirdiği şiddetli protestolar sebebi gösteri yapmasını yasakladı. Macron'un Şanzelize'yi polis ve askerle ile kapatması üzerinde şehrin farklı yerlerinde toplanan Fransızlar eylemlerinin 19'uncu haftasında yine sokakları doldurdu.
Öte yandan bir grup protestocunun polis ve askerler tarafından tutulan bölgelere girmeye çalışması üzerine 56 kişi gözaltına alındı. Sarı Yelekliler, Paris'in 18 bölgesinde yürüyüşe geçmeleri üzerine polis başta Kuzey Garı (Gar du Nord) Tren İstasyonu olmak üzere çevredeki tren garlarının işgal edilmesinden endişe duydu ve çevreyi polis zırhlı araçlarıyla kapattı. Göstericilerin geçtiği cadde ve sokakların üzerinde devamlı olarak polis helikopteri uçtu. Eylemcileri takip eden helikopterlerin göstericilerin gideceği yönünü güvenlik güçlerine bildirerek önlem almasını sağladığı kaydedildi.
(Tansu Sarıtaylı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:06 Kaynak: İHA
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