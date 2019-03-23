Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler 19'uncu Haftada Yine Sokakları Doldurdu

Sarı Yelekliler 19'uncu Haftada Yine Sokakları Doldurdu

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sarı Yelekliler'in Paris'in Şanzelize Caddesi'nde protesto yapmalarına izin vermemesi sonucu şehrin farklı yerlerinde toplanan Fransızlar eylemlerinin 19'uncu haftasında yine sokakları doldurdu.

Sarı Yelekliler 19'uncu Haftada Yine Sokakları Doldurdu, System.String[]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sarı Yelekliler'in Paris'in Şanzelize Caddesi'nde protesto yapmalarına izin vermemesi sonucu şehrin farklı yerlerinde toplanan Fransızlar eylemlerinin 19'uncu haftasında yine sokakları doldurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in Paris'in meşhur Şanzelize Caddesi'nde gerçekleştirdiği şiddetli protestolar sebebi gösteri yapmasını yasakladı. Macron'un Şanzelize'yi polis ve askerle ile kapatması üzerinde şehrin farklı yerlerinde toplanan Fransızlar eylemlerinin 19'uncu haftasında yine sokakları doldurdu.

Öte yandan bir grup protestocunun polis ve askerler tarafından tutulan bölgelere girmeye çalışması üzerine 56 kişi gözaltına alındı. Sarı Yelekliler, Paris'in 18 bölgesinde yürüyüşe geçmeleri üzerine polis başta Kuzey Garı (Gar du Nord) Tren İstasyonu olmak üzere çevredeki tren garlarının işgal edilmesinden endişe duydu ve çevreyi polis zırhlı araçlarıyla kapattı. Göstericilerin geçtiği cadde ve sokakların üzerinde devamlı olarak polis helikopteri uçtu. Eylemcileri takip eden helikopterlerin göstericilerin gideceği yönünü güvenlik güçlerine bildirerek önlem almasını sağladığı kaydedildi.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:06 Kaynak: İHA

Şanzelize Caddesi, Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni Sıfat: Kanka Erdoğan, Büyük Ankara Mitingine Kaç Kişinin Katıldığını Açıkladı Cemaatin İçinden Fırlayıp Papazı Bıçaklamaya Başladı! Dehşet Anları Kamerada Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 21:33:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler 19'uncu Haftada Yine Sokakları Doldurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]