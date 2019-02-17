Son Dakika Haberleri: Sarı yelekliler 3'üncü ayında sokaklarda

Sarı yelekliler 3'üncü ayında sokaklarda

15 dakika önce

Sarı yelekliler, eylemlerin üçüncü ayını kutlamak ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına karşı tepkilerini bir kez daha dile getirmek için Paris'te sokağa çıktı.

Sarı yelekliler 3'üncü ayında sokaklarda, System.String[]
Sarı yelekliler, eylemlerin üçüncü ayını kutlamak ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına karşı tepkilerini bir kez daha dile getirmek için Paris'te sokağa çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:10 

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Paris, Ekonomi
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