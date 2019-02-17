Sarı yelekliler 3'üncü ayında sokaklarda

Sarı yelekliler, eylemlerin üçüncü ayını kutlamak ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına karşı tepkilerini bir kez daha dile getirmek için Paris'te sokağa çıktı.

Sarı yelekliler, eylemlerin üçüncü ayını kutlamak ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına karşı tepkilerini bir kez daha dile getirmek için Paris'te sokağa çıktı.

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