Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler" Almanya-Fransa Arasındaki Anlaşmayı Protesto Etti

Sarı Yelekliler" Almanya-Fransa Arasındaki Anlaşmayı Protesto Etti

1 saat önce

- Anlaşmanın yapıldığı binanın çevresindeki protestolar Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, iki ülke arasında tarihi öneme sahip olan 22 Ocak 1963 tarihli Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde, yeni bir Alman-Fransız işbirliği anlaşmasını imzaladı.

- Anlaşmanın yapıldığı binanın çevresindeki protestolar Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, iki ülke arasında tarihi öneme sahip olan 22 Ocak 1963 tarihli Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde, yeni bir Alman-Fransız işbirliği anlaşmasını imzaladı. Belediye binası çevresinde toplanan "sarı yelekli" protestocular, söz konusu anlaşmayı ve liderleri protesto etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:52 Kaynak: AA

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