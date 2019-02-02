Sarı Yelekliler AP Seçimlerine Hazırlanıyor
1 saat önce
DAHA demokratik ve sosyal bir Avrupa inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Valette, resmi olarak seçimlere girmek için gerekli işlemleri ve çalışmaları yaptıklarını söyledi.
DAHA demokratik ve sosyal bir Avrupa
inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Valette, resmi olarak seçimlere girmek için gerekli işlemleri ve çalışmaları yaptıklarını söyledi. Listenin başında 42 yaşındaki Valette'in yer aldığı kaydedildi. Diğer yandan, sarı yelekli Ingrid Levavasseur, birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada, AP seçimlerine girmek için 'Vatandaşları Birleştirme İnisiyatifi' adıyla bir başka liste oluşturduğunu ve kendisinin listenin başında bulunduğunu ifade etmişti.
Levavasseur, sarı yelek hareketinin, Fransızların öfkesini siyasi bir projeye dönüştürmesi ve sorunlarına çözüm getirmesi gerektiğini belirterek, bu nedenle siyasete gireceklerini açıklamıştı. Yine sarı yelekli Patrick Cribouw da AP seçimlerinde yarışmak için 'Sarı Birlik' ismiyle diğerlerinden ayrı olarak bir liste hazırladığını duyurmuştu.
Sarı yeleklilerin, AP seçimlerine girebilmek için 79 adayın olduğu bir liste oluşturmaları gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:21
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