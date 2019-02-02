Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler AP Seçimlerine Hazırlanıyor

Sarı Yelekliler AP Seçimlerine Hazırlanıyor

1 saat önce

DAHA demokratik ve sosyal bir Avrupa inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Valette, resmi olarak seçimlere girmek için gerekli işlemleri ve çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Sarı Yelekliler AP Seçimlerine Hazırlanıyor, System.String[]
DAHA demokratik ve sosyal bir Avrupa inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Valette, resmi olarak seçimlere girmek için gerekli işlemleri ve çalışmaları yaptıklarını söyledi. Listenin başında 42 yaşındaki Valette'in yer aldığı kaydedildi. Diğer yandan, sarı yelekli Ingrid Levavasseur, birkaç gün önce basına yaptığı açıklamada, AP seçimlerine girmek için 'Vatandaşları Birleştirme İnisiyatifi' adıyla bir başka liste oluşturduğunu ve kendisinin listenin başında bulunduğunu ifade etmişti.

Levavasseur, sarı yelek hareketinin, Fransızların öfkesini siyasi bir projeye dönüştürmesi ve sorunlarına çözüm getirmesi gerektiğini belirterek, bu nedenle siyasete gireceklerini açıklamıştı. Yine sarı yelekli Patrick Cribouw da AP seçimlerinde yarışmak için 'Sarı Birlik' ismiyle diğerlerinden ayrı olarak bir liste hazırladığını duyurmuştu.

Sarı yeleklilerin, AP seçimlerine girebilmek için 79 adayın olduğu bir liste oluşturmaları gerekiyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:21 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! CHP MYK'dan Çıkan İsimler Belli Oldu Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 16:00:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler AP Seçimlerine Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]