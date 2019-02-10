Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler Eylemi 13. Haftada: Müdahale Sertleşti, Bir Protestocunun Parmakları Koptu

Sarı Yelekliler Eylemi 13. Haftada: Müdahale Sertleşti, Bir Protestocunun Parmakları Koptu

26 dakika önce

– Fransa'da hayat pahalılığına karşı başlayan sarı yelekliler eylemleri, Cumartesi günü, 13. haftasında, devam ederken, protestocular lüks araçları yakarken, polis müdahalesinde bir protestocu parmaklarını kaybetmişti.

Sarı Yelekliler Eylemi 13. Haftada: Müdahale Sertleşti, Bir Protestocunun Parmakları Koptu, System.String[]
Fransa'da hayat pahalılığına karşı başlayan sarı yelekliler eylemleri, Cumartesi günü, 13. haftasında, devam ederken, protestocular lüks araçları yakarken, polis müdahalesinde bir protestocu parmaklarını kaybetmişti.

Cumartesi günü protestolara katılım, önceki haftalara göre azalarak 50 ila 100 bin arasında limitli kalsa da, polisin protestoculara müdahalesi sertleşti, müdahale sırasında bir gaz kapsülünü eşliyle yakalamaya çalışan bir protestocunun dört parmağı koptu.

Güney Fransa'da, sarı yeleklilerin lideri olan Maxime Nicole'ün İtalyan protestocularla buluşmasını engellemek isteyen polis, liderin geçeceği yolu kapatarak geçişe engel oldu.

Nicole, "Fransa ve İtalya hükümetlerinin farklılıkları olabilir, ancak Fransızlar ve İtalyanlar arasında bir problem yok" dedi ve politikacıların hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir hareketi desteklemeye çalıştıklarını söyledi. - Fransa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:04 Kaynak: DHA

Polis, Fransa, Dünya
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