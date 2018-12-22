Sarı Yelekliler Eyleminde Bir Gösterici Hayatını Kaybetti
1 saat önce
– Fransız bir motorcu, 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında protestocuların gösteri yapmak için toplandığı bir yerde park etmiş olan bir kamyona çarparak hayatını kaybetti.
– Fransız bir motorcu, 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında protestocuların gösteri yapmak için toplandığı bir yerde park etmiş olan bir kamyona çarparak hayatını kaybetti.
LeMonde'de yer alan habere göre, Fransa
'nın Perpignan şehrinde meydana gelen kazada, 36 yaşındaki motor sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Motor sürücünün hayatını kaybetmesiyle birlikte 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:35 Kaynak: DHA
Güzellik Kraliçesi, Zayıflamak İsterken Böbreklerinden Oldu
Lotodan 510 Milyon TL Kazandığını Altı Hafta Sonra Öğrendi
Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi
Yılanlara Karşı Korunma Taktiği Veren Taylandlı İtfaiyeci 5 Metrelik Pitonun Gazabına Uğradı