Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler Eyleminde Bir Gösterici Hayatını Kaybetti

Sarı Yelekliler Eyleminde Bir Gösterici Hayatını Kaybetti

1 saat önce

– Fransız bir motorcu, 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında protestocuların gösteri yapmak için toplandığı bir yerde park etmiş olan bir kamyona çarparak hayatını kaybetti.

Sarı Yelekliler Eyleminde Bir Gösterici Hayatını Kaybetti, System.String[]
– Fransız bir motorcu, 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında protestocuların gösteri yapmak için toplandığı bir yerde park etmiş olan bir kamyona çarparak hayatını kaybetti.

LeMonde'de yer alan habere göre, Fransa'nın Perpignan şehrinde meydana gelen kazada, 36 yaşındaki motor sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Motor sürücünün hayatını kaybetmesiyle birlikte 'sarı yelekliler' protestoları kapsamında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:35 Kaynak: DHA

Fransa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzellik Kraliçesi, Zayıflamak İsterken Böbreklerinden Oldu Lotodan 510 Milyon TL Kazandığını Altı Hafta Sonra Öğrendi

Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi Yılanlara Karşı Korunma Taktiği Veren Taylandlı İtfaiyeci 5 Metrelik Pitonun Gazabına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:49:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler Eyleminde Bir Gösterici Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]