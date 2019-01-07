Sarı Yelekliler Eyleminde Polisleri Yumruklayan Eski Boksör Gözaltına Alındı
1 saat önce
Fransa'da sekiz haftadır süren 'sarı yelekliler' eylemleri sırasında eski bir boksör, polislere yumruklarla saldırdı.
Fransa
'da sekiz haftadır süren 'sarı yelekliler' eylemleri sırasında eski bir boksör, polislere yumruklarla saldırdı. Paris
'teki gösteriler sırasında kameralara yansıyan kişinin, 2007 yılı yarı ağır siklet Fransa boks şampiyonu olan Christophe Dettinger olduğu tespit edildi.
Paris'te Cumartesi günü düzenlenen gösteriler sırasında 5 polis göz yaşartıcı spreylerle bir grup eylemciyi köprü üzerinde zapt etmeye çalışırken üst kattan atlayarak polislerin karşısına çıkan 37 yaşındaki boksör, zırhlı ve kalkanlı polislere yumruklarla saldırdı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner
, "Dettinger gözaltına alındı ve adalet sistemi tarafından davranışlarından ötürü yargılanacak" dedi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:49 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanının Yurt Dışına Çıkmasını Fırsat Bilen Askerler Darbe Girişiminde Bulundu
76'ıncı Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu! Geceye Green Book Filmi Damga Vurdu
Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak
İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı