Sarı Yelekliler Eylemleri 16. Haftada
1 saat önce
– Fransa'da sarı yelekliler, hükumetin politikalarını protesto etmek için 16'ncı haftada yine sokaklarda.
– Fransa
'da sarı yelekliler, hükumetin politikalarını protesto etmek için 16'ncı haftada yine sokaklarda.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, eylemciler sosyal medyada 'Yellow Vests Act 16: Insurrection' grubu üzerinden diğer eylemcilere 'eylemin özüne dönerek Macron yönetimini korkutan yaklaşıma devam etmeleri' çağrısında bulundu.
'Sarı yelekliler' eylemlerinin 16. haftasında, Fransa'nın Paris
, Marseille, Nice, Bordeaux
, Strasbourg, Nantes
ve Toulouse
şehirlerinde eylemler düzenlendi. Fransa'nın kuzeyinde Belçika
sınırında yer alan Lille şehrindeki eylemciler ise sosyal medyada eylemler için kurdukları grup üzerinden 'bu uluslararası bir mücadeledir' diyerek, Belçika ve Almanya
vatandaşlarına da eylem çağrısında bulundu.
Öte yandan yerel medya, Lyon
şehrindeki eylemcilerin, 'Siyah Mart' diye adlandıracakları ve 'eylemcilerin birlikte hareket etmediği için sarı yelekliler hareketinin yas tutma sembolü' olarak siyah giyinecekleri bir eylem planladıklarını yazdı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:46 Kaynak: DHA
Engin Altan Düzyatan'ın Elleri Sosyal Medyada Olay Oldu
Ünlü Dansçı, Bebeğiyle Direk Dansı Yaptı
Deniz Seki, Hüsnü Şenlendirici ile Barıştıkları İddialarını Yalanladı
Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt, Başörtülü Takipçisine Verdiği Cevapla Olay Oldu