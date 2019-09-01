Sarı yelekliler eylemleri 42'nci haftasında devam ediyor

Dün başkent Paris'in yanında, çeşitli kentlerde yapılan eylemlere en büyük katılım, aralarında ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson gibi üst düzey liderlerin G7 Zirvesi için bulundukları Biarritz bölgesinde görüldü. Zirvede liderlerin ana gündeminde Brexit ve AB-ABD ticaret anlaşması olmak üzere, çeşitli küresel belirsizlikler yer almıştı.
Söz konusu eylemlere katılımın azalmasının yanında, sosyal medyada yer alan görüntülerde, Paris'in Montmart bölgesindeki eylemlerde polisin protestocuların yolunu kapatma çabalarının başarısız olduğu görüldü. Polis ve eylemciler arasında çıkan arbedede polis eylemcileri engelleyemedi ve eylemciler geçişe kapatılması planlanan yola ulaştı.
Görüntü dökümü:
Polis ve eylemciler arasındaki arbede
Eylemcilerin kapatılan yolu aşması
Protestolarda detaylar