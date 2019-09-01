Son Dakika Haberleri: Sarı yelekliler eylemleri 42'nci haftasında devam ediyor
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Sarı yelekliler eylemleri 42'nci haftasında devam ediyor

1 saat önce

Sarı Yelekliler eylemleri 42'nci haftasında devam ediyorDeniz Kılınç (DHA) ? Fransa'da geçen hafta düzenlenen G7 Zirvesi sonrası, Sarı Yelekliler eylemleri 42'nci haftasında, Paris'in yanında zirvenin düzenlendiği Biarritz bölgesinde de devam etti.

Sarı Yelekliler eylemleri 42'nci haftasında devam ediyor

Deniz Kılınç (DHA) ? Fransa'da geçen hafta düzenlenen G7 Zirvesi sonrası, Sarı Yelekliler eylemleri 42'nci haftasında, Paris'in yanında zirvenin düzenlendiği Biarritz bölgesinde de devam etti.

Fransa'nı başkenti Paris'te 17 Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edilmesi için başlayan ve ortalama yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı Sarı Yelekliler eylemlerine katılım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vergi indirimleri gibi aldığı önlemlerin ardından hafiflese de devam ediyor.

Dün başkent Paris'in yanında, çeşitli kentlerde yapılan eylemlere en büyük katılım, aralarında ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson gibi üst düzey liderlerin G7 Zirvesi için bulundukları Biarritz bölgesinde görüldü. Zirvede liderlerin ana gündeminde Brexit ve AB-ABD ticaret anlaşması olmak üzere, çeşitli küresel belirsizlikler yer almıştı.

Söz konusu eylemlere katılımın azalmasının yanında, sosyal medyada yer alan görüntülerde, Paris'in Montmart bölgesindeki eylemlerde polisin protestocuların yolunu kapatma çabalarının başarısız olduğu görüldü. Polis ve eylemciler arasında çıkan arbedede polis eylemcileri engelleyemedi ve eylemciler geçişe kapatılması planlanan yola ulaştı.

Fransa, Paris, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:54 Kaynak: DHA
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