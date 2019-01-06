Sarı Yelekliler Eylemleri Devam Ediyor

– Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etme amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve haftalardır devam eden 'sarı yelekliler' eylemleri Cumartesi günü devam etti.

– Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etme amacıyla 17 Kasım'da başlayan ve haftalardır devam eden 'sarı yelekliler' eylemleri Cumartesi günü devam etti.



Sakin başlayan protestolar polisin sert müdahalesiyle yerini gerginliğe bıraktı, akşam saatlerinde polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.



Görüntü Dökümü Açıklaması - Paris

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