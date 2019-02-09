Sarı Yelekliler Eylemlerine Katılan 1 Kişinin, Elinin Bir Kısmının Koptu
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine katılan 1 kişinin, elinin bir kısmının koptuğu öğrenildi.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine katılan 1 kişinin, elinin bir kısmının koptuğu öğrenildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Sarı Yelekliler eylemlerine katılan 1 kişinin, elinin bir kısmının, polisin eylemcilere attığı henüz bilinmeyen cisim sebebiyle koptuğu kaydedildi. Paris'te Ulusal Meclis önüne yürüyen Sarı Yelekliler ile polis ekipleri arasında çatışma yaşanıyor. Eylemciler arasında 30'lu yaşlarda bir erkek eylemcinin polisin attığı cisimi uzaklaştırmak isterken elinin bir kısmının koptuğu bildirildi. Eli parçalanan eylemciye diğer Sarı Yelekliler ve eylemcilerin yanında bulunan bir doktor yardımcı oldu. Bir eylemci mağduru "elini görmemesi için" tutarken diğerleri parçalanan eli su ile temizlemeye çalıştı.
Haftalardır süren eylemlerde gözünü ve elini kaybeden dahi birçok vatandaş yaralandı. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:52 Kaynak: İHA
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