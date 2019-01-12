Sarı Yelekliler' Fransa Sokaklarında
1 saat önce
– Fransa'da, protestoların 9. haftasında, durgunluğa girmiş olan 'sarı yelekli' protestolarının hareketlilik kazanmasıyla beraber ülke çapında 80 bin polis görevlendirildi.
– Fransa
'da, protestoların 9. haftasında, durgunluğa girmiş olan 'sarı yelekli' protestolarının hareketlilik kazanmasıyla beraber ülke çapında 80 bin polis görevlendirildi. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron
'un tepkileri azaltmak için planladığı üç aylık bir kamusal müzakere, hükümetin vergi konusunu tartışmak istememesi üzerine sonuçsuz kaldı.
Başkent Paris
'te 5 bin polisin görevlendirildiği protestoların 9. haftasında, yetkililer şiddeti tolare etmeyeceklerini açıkladılar. Eylemler ise sürüyor. - Fransa
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:36 Kaynak: DHA
Konya'da Bir Mahallede Yarım Saat Arayla Beyaz Minibüsten Ateş Açıldı: 2 Kişi Yaralandı
Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2 Ölü, 47 Yaralı
Polis, Bebek Arabasıyla Yürüyen Kadınların Kabusu Olan Hırsızın Peşinde!
Paris'teki Patlamada Acı Bilanço: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 47 Kişi Yaralandı