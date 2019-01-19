'Sarı yelekliler' Fransa ve Hollanda'da yine sokaklara çıktılar
35 dakika önce
Sarı yelekliler, hükümetin gösterilerin yol açtığı sorunlara çözüm bulma çabasına rağmen yeniden sokağa çıktı.
Sarı yelekliler, hükümetin gösterilerin yol açtığı sorunlara çözüm bulma çabasına rağmen yeniden sokağa çıktı. Paris
'teki gösteride çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı. Ülke genelindeki gösterilere 27 bin kişi katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:30
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