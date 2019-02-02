Sarı Yelekliler | Fransızlar Becermiş mi Becermemiş Mi?

Sarı yelekliler Fransızların spor eşyalarını denedik.

Sarı yelekliler Fransızların spor eşyalarını denedik. ve çok ilginç ürünleri yapmayı becerebilmişler mi becerememişler mi ona karar verdik.

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