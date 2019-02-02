Sarı Yelekliler | Fransızlar Becermiş mi Becermemiş Mi?
32 dakika önce
Sarı yelekliler Fransızların spor eşyalarını denedik.
Sarı yelekliler Fransızların spor eşyalarını denedik. ve çok ilginç ürünleri yapmayı becerebilmişler mi becerememişler mi ona karar verdik.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:17 Kaynak: Youtube
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