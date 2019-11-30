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Sarı yelekliler gösteri düzenledi

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli, Fransa'daki gösterilere destek olmak için eylem düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli, Fransa'daki gösterilere destek olmak için eylem düzenledi.

AP'nin bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelen sarı yelekliler, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Avrupa Birliği (AB) Konseyi önündeki Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, meydanda barikat kurarak eylemcileri dağıttı.

Sarı yelekliler gösteri düzenledi

Brüksel, Belçika, Avrupa, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:35 Kaynak: AA
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