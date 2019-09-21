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Sarı Yelekliler güçlü döndü

1 saat önce

Paris'te Sarı Yelekliler eyleminin 45. haftası hareketli geçiyor.

Paris'te Sarı Yelekliler eyleminin 45. haftası hareketli geçiyor. Vatandaşların tatilden dönmesiyle güçlenen eylemlerde görevli 7 bin 500 polis, 48 gözaltı ve 123 kimlik kontrolü gerçekleştirmenin yanı sıra 174 kişiye de ceza kesti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler eylemi tatilden dönen vatandaşların katılımıyla hararetlendi. Eylemin 45. haftasında Sarı Yelekliler iklim yürüyüşü yapan göstericiler ve emeklilik reformuna karşı çıkan sendikalılarla birlikte Paris'te yoğun eylem günü gerçekleştiriyor. Güncel verilere göre öğle saatinde 123 kimlik kontrolü ve 48 gözaltı gerçekleştiren güvenlik güçlerinin ayrıca 174 kişiye de ceza kestiği bildirildi. Paris genelinde görevli 7 bin 500 güvenlik güçlerinin özellikle Champs-Elysees Caddesi'ne geçişi engellemek adına yüzlerce eylemciye cadde giriş noktalarında müdahale ettiği açıklandı.

Öte yandan şiddetli eylemci grubu olan "Ultra Sarılar" veya "Black Block" olarak adlandırılan saldırgan eylemci grubunun öğleden sonra yüzlerini kapatarak gösterilere katıldığı ve eylemlerin şiddetini arttırdığı öğrenildi.

(Özlem Kaplan/İHA)

Sarı Yelekliler güçlü döndü

Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
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