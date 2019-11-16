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Sarı Yelekliler'in birinci yıl dönümünde Fransızlar yeniden sokaklarda
7 saat önce
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, zamanla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı isyana ve öfkeye dönüşen eylemlerin birinci yıl dönümünde Sarı Yelekliler yeniden sokaklara çıktı
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, zamanla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı isyana ve öfkeye dönüşen eylemlerin birinci yıl dönümünde Sarı Yelekliler yeniden sokaklara çıktı.
Başkent Paris'in Place d'Italie meydanında yolları kapatan eylemcilere polis biber gazı ile müdahale etti. Emniyet müdürlüğü öğlen saatlerine kadar şehirde 41 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:32
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