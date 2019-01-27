Sarı Yelekliler'in Paris'te 'Sarı Gece' Eylemi Olaylı Bitti
1 saat önce
Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinin 11'nci haftasında, Sarı yeleklilerin bir kısmı akşam geç saatlere kadar "Sarı Gece" adı verilen eylem için başkent Paris'in Cumhuriyet Meydanı'ndan buluştu.
Fransa
'da Sarı Yelekliler eylemlerinin 11'nci haftasında, Sarı yeleklilerin bir kısmı akşam geç saatlere kadar "Sarı Gece" adı verilen eylem için başkent Paris
'in Cumhuriyet Meydanı
'ndan buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:04
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