Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler'in Paris'te 'Sarı Gece' Eylemi Olaylı Bitti

Sarı Yelekliler'in Paris'te 'Sarı Gece' Eylemi Olaylı Bitti

1 saat önce

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinin 11'nci haftasında, Sarı yeleklilerin bir kısmı akşam geç saatlere kadar "Sarı Gece" adı verilen eylem için başkent Paris'in Cumhuriyet Meydanı'ndan buluştu.

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Fransa'da Sarı Yelekliler eylemlerinin 11'nci haftasında, Sarı yeleklilerin bir kısmı akşam geç saatlere kadar "Sarı Gece" adı verilen eylem için başkent Paris'in Cumhuriyet Meydanı'ndan buluştu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:04 

Fransa, Cumhuriyet Meydanı, Paris, Dünya
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