Sarı Yelekliler'in Paris'teki gösterileri şiddet olaylarına dönüştü: 40 gözaltı en az 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sarı Yelekliler'in Paris'teki gösterileri şiddet olaylarına dönüştü: 40 gözaltı en az 20 yaralı - Son Dakika Dünya

Sarı Yelekliler'in Paris'teki gösterileri şiddet olaylarına dönüştü: 40 gözaltı en az 20 yaralı

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emekli maaşı reform tasarısını protesto eden Sarı Yelekliler'in gösterileri şiddet eylemlerine dönüştü. Polis, biber gazı ve coplarla karşılık verdiği göstericilerden yaklaşık 40'ını gözaltına alırken, en az 20 kişi de yaralandı

Sarı Yelekliler'in Paris'teki gösterileri şiddet olaylarına dönüştü: 40 gözaltı en az 20 yaralı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emekli maaşı reform yasa tasarısını protesto eden Sarı Yelekliler'in gösterileri şiddet eylemlerine dönüştü.


Polis, biber gazı ve coplarla karşılık verdiği göstericilerden yaklaşık 40'ını gözaltına alırken en az 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:14 
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