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Sarı Yelekliler'in Paris'teki gösterileri şiddet olaylarına dönüştü: 40 gözaltı en az 20 yaralı
6 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emekli maaşı reform tasarısını protesto eden Sarı Yelekliler'in gösterileri şiddet eylemlerine dönüştü. Polis, biber gazı ve coplarla karşılık verdiği göstericilerden yaklaşık 40'ını gözaltına alırken, en az 20 kişi de yaralandı
Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emekli maaşı reform yasa tasarısını protesto eden Sarı Yelekliler'in gösterileri şiddet eylemlerine dönüştü.
Polis, biber gazı ve coplarla karşılık verdiği göstericilerden yaklaşık 40'ını gözaltına alırken en az 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:14
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